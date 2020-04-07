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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что облгосадминистрация не имеет законного права затягивать процесс выполнения решения сессии облсовета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавируса, даже если глава ОГА Александр Стадник с ним не согласен.
Об этом Виктория Москаленко рассказала в своём обращении сегодня, 7 апреля, пишут НикВести.
Глава облсовета отметила, что в объяснении Николаевской ОГА, почему не выполняется решение сессии, акцентируется внимание на пунктуационных ошибках в тексте решения и прочих «технических опечатках», которые можно исправить.
Как пример она рассказала, что в ОГА заявили о невозможности выполнить решение сессии в части подвоза медицинских работников, так как не подсчитано сколько медработников сегодня необходимо подвозить к месту работу.
— Вчера было получено письмо от главы ОГА, который написан на 11 листах и где указывается, где неправильно поставлена запятая, почему невозможно выполнить решение сессии в плане подвоза медицинских работников — я вам зачитаю почему и думаю, что после этого вопрос о содержании письма может быть закрыт — потому что департамент охраны здоровья не собрал информацию, сколько медработников сегодня необходимо подвозить к месту работу. И много ещё ссылок на приказы, пункты, регламент. Если господин Стадник и департамент финансов Вадим Ищенко увидели тут (в решении сессии - прим.) некоторые технические опечатки, то это можно все исправить и мы к этому готовы, - рассказала Виктория Москаленко.
Она заявила, что согласно Конституции Украины решение, принятое сессией, должно действовать и облгосадминистрация не должна медлить с его исполнением. По её словам, если ОГА считает решение незаконным, она должна обратиться в суд.
— Согласно Конституции Украины, что решения органов местного самоуправления обязательны к исполнению на территории области. Решение может быть оспорено только если оно не соответствует законам Украины. Даже если ОГА считает, что это решение незаконно, то у них есть право обратиться в суд, но при этом они не имеют права медлить с его исполнением. Только суд может остановить это решение, но сейчас оно должно действовать, - акцентировала Виктория Москаленко.
Также Виктория Москаленко отметила, что сейчас нет необходимости содержать 700 человек штата Николаевской облгосадминистрации, который по её словам, не выполняет свою работу.
— Зачем области содержать 700 человек штата Николаевской облгосадминистрации. Это без районных администраций, - заявила Виктория Москаленко.
Глава облсовета рассказала, что ОГА не хочет признавать решение сессии где добавлено 36 миллионов на борьбу с COVID-19, в то время как «вся страна воюет с коронавирусом».
— Сегодня ОГА не хочет признавать решение сессии, где добавлено 36 миллионов. Я обратилась к Министру охраны здоровья Максиму Степанову. Если сегодня не будет осуществляться выполнение решения, то я буду обращаться к Президенту Зеленскому официальным письмом и я уверена, что депутатский корпус меня поддержит. Не может быть такого, чтобы вся страна воевала с коронавирусом, а мы только решаем что правильно, - заявила Виктория Москаленко.
Она отметила, что необходимо наладить диалог между обгосадминистрацией и облсоветом, вместо переписки, которая уничтожает авторитет главы ОГА Александра Стадника.
— Считаю, что переписка в такой сложны для области момент абсолютно не к стати. Пожалуйста, давайте общаться, к диалогу открыты. Эта переписка просто ваш авторитет уничтожает ниже всего. Писать неделю 11 листов нам чтобы сказать, что решение депутатов не имеет юридической силы, - акцентировала Виктория Москаленко.
Она заявила, что президент Владимир Зеленский должен вмешаться в ситуацию в Николаевской области, так как ОГА саботирует решения сессии, которые направлены на борьбу с коронавирусом. Глава облсовета добавила, что обратиться к депутатам, чтобы выразить недоверие главе ОГА Александру Стаднику.
— Это абсолютная некомпетентность и издевательство над областью, и Владимир Зеленский должен вмешаться в это. Сегодня нет времени для политики, для выяснения отношений. Сегодня нужно брать вопросы не только на контроль, но и решать. Я буду обращаться и инициировать перед депутатами облсовета обращение к президенту, согласно закону Украины «О местных государственных администрациях», о выражении недоверия главе ОГА. Если в период пандемии центральные органы власти себе могут позволить сменить три раза Министра здравоохранения, то почему бы нам не сказать четко и откровенно, что глава ОГА не справляется с полномочиями и пусть президент решает этот кадровый вопрос, - подытожила Виктория Москаленко.
Напомним, Николаевская облгосадминистрация опубликовала разъяснение, почему 10 дней не выполняется решение сессии областного совета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19.
Как известно, в пятницу, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.
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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что облгосадминистрация не имеет законного права затягивать процесс выполнения решения сессии облсовета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавируса, даже если глава ОГА Александр Стадник с ним не согласен.
Об этом Виктория Москаленко рассказала в своём обращении сегодня, 7 апреля, пишут НикВести.
Глава облсовета отметила, что в объяснении Николаевской ОГА, почему не выполняется решение сессии, акцентируется внимание на пунктуационных ошибках в тексте решения и прочих «технических опечатках», которые можно исправить.
Как пример она рассказала, что в ОГА заявили о невозможности выполнить решение сессии в части подвоза медицинских работников, так как не подсчитано сколько медработников сегодня необходимо подвозить к месту работу.
— Вчера было получено письмо от главы ОГА, который написан на 11 листах и где указывается, где неправильно поставлена запятая, почему невозможно выполнить решение сессии в плане подвоза медицинских работников — я вам зачитаю почему и думаю, что после этого вопрос о содержании письма может быть закрыт — потому что департамент охраны здоровья не собрал информацию, сколько медработников сегодня необходимо подвозить к месту работу. И много ещё ссылок на приказы, пункты, регламент. Если господин Стадник и департамент финансов Вадим Ищенко увидели тут (в решении сессии - прим.) некоторые технические опечатки, то это можно все исправить и мы к этому готовы, - рассказала Виктория Москаленко.
Она заявила, что согласно Конституции Украины решение, принятое сессией, должно действовать и облгосадминистрация не должна медлить с его исполнением. По её словам, если ОГА считает решение незаконным, она должна обратиться в суд.
— Согласно Конституции Украины, что решения органов местного самоуправления обязательны к исполнению на территории области. Решение может быть оспорено только если оно не соответствует законам Украины. Даже если ОГА считает, что это решение незаконно, то у них есть право обратиться в суд, но при этом они не имеют права медлить с его исполнением. Только суд может остановить это решение, но сейчас оно должно действовать, - акцентировала Виктория Москаленко.
Также Виктория Москаленко отметила, что сейчас нет необходимости содержать 700 человек штата Николаевской облгосадминистрации, который по её словам, не выполняет свою работу.
— Зачем области содержать 700 человек штата Николаевской облгосадминистрации. Это без районных администраций, - заявила Виктория Москаленко.
Глава облсовета рассказала, что ОГА не хочет признавать решение сессии где добавлено 36 миллионов на борьбу с COVID-19, в то время как «вся страна воюет с коронавирусом».
— Сегодня ОГА не хочет признавать решение сессии, где добавлено 36 миллионов. Я обратилась к Министру охраны здоровья Максиму Степанову. Если сегодня не будет осуществляться выполнение решения, то я буду обращаться к Президенту Зеленскому официальным письмом и я уверена, что депутатский корпус меня поддержит. Не может быть такого, чтобы вся страна воевала с коронавирусом, а мы только решаем что правильно, - заявила Виктория Москаленко.
Она отметила, что необходимо наладить диалог между обгосадминистрацией и облсоветом, вместо переписки, которая уничтожает авторитет главы ОГА Александра Стадника.
— Считаю, что переписка в такой сложны для области момент абсолютно не к стати. Пожалуйста, давайте общаться, к диалогу открыты. Эта переписка просто ваш авторитет уничтожает ниже всего. Писать неделю 11 листов нам чтобы сказать, что решение депутатов не имеет юридической силы, - акцентировала Виктория Москаленко.
Она заявила, что президент Владимир Зеленский должен вмешаться в ситуацию в Николаевской области, так как ОГА саботирует решения сессии, которые направлены на борьбу с коронавирусом. Глава облсовета добавила, что обратиться к депутатам, чтобы выразить недоверие главе ОГА Александру Стаднику.
— Это абсолютная некомпетентность и издевательство над областью, и Владимир Зеленский должен вмешаться в это. Сегодня нет времени для политики, для выяснения отношений. Сегодня нужно брать вопросы не только на контроль, но и решать. Я буду обращаться и инициировать перед депутатами облсовета обращение к президенту, согласно закону Украины «О местных государственных администрациях», о выражении недоверия главе ОГА. Если в период пандемии центральные органы власти себе могут позволить сменить три раза Министра здравоохранения, то почему бы нам не сказать четко и откровенно, что глава ОГА не справляется с полномочиями и пусть президент решает этот кадровый вопрос, - подытожила Виктория Москаленко.
Напомним, Николаевская облгосадминистрация опубликовала разъяснение, почему 10 дней не выполняется решение сессии областного совета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19.
Как известно, в пятницу, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь