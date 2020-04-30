Николаевский областной совет проголосовал за назначение депутата от фракции «Наш край» Тахира Садридинова на должность первого заместителя главы областного совета.

Такое решение было принято сегодня, 30 апреля, во время внеочередного заседания сессии путем тайного голосования, сообщает корреспондент НикВести.

37 из 64 депутатов поддержали назначение Тахира Садридинова. 6 человек проголосовали против, 1 бюллетень оказался незаполненным.

— Надеюсь что я не подведу вас и не разочарую, - сказал Тахир Садридинов после оглашения результатов голосования.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов за полгода до конца текущего созыва готов занять должность первого заместителя главы облсовета.

Тахир Садридинов, комментируя работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко, признался, что ему ее жаль.