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Депутат Николаевского областного совета, член фракции «Наш край» Тахир Садридинов, комментируя работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко, признался, что ему ее жаль.
Об этом он сказал в комментарии НикВести, отвечая на вопрос о том, как взаимодействуют Николаевский областной совет и облгосадминистрация.
Тахир Садридинов считает, что налаживание качественного взаимодействия этих органов власти - это задача главы облсовета, но «не в е от нее зависит».
— Есть глава областного совета, которая коммуницировать в первую очередь. Вы сейчас задаете вопрос первому заму и на него вещаете вопросы головы областного совета. Есть Виктория Москаленко, она должна разговаривать от имени всех депутатов, а наше дело выполнять и работать в комиссии по поступлению вопросов. Она пытается что-то сделать, но не все же от нее зависит, ее тоже жалко, она маленькая женщина, - сказал Тахир Садридинов.
После журналист уточнила: «Какая разница, женщина это или нет, ведь речь о выполнении обязанностей?», на что Тахир Садридинов сказал «До свидания» и положил трубку.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов за полгода до конца текущего созыва готов занять должность первого заместителя главы облсовета.
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Депутат Николаевского областного совета, член фракции «Наш край» Тахир Садридинов, комментируя работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко, признался, что ему ее жаль.
Об этом он сказал в комментарии НикВести, отвечая на вопрос о том, как взаимодействуют Николаевский областной совет и облгосадминистрация.
Тахир Садридинов считает, что налаживание качественного взаимодействия этих органов власти - это задача главы облсовета, но «не в е от нее зависит».
— Есть глава областного совета, которая коммуницировать в первую очередь. Вы сейчас задаете вопрос первому заму и на него вещаете вопросы головы областного совета. Есть Виктория Москаленко, она должна разговаривать от имени всех депутатов, а наше дело выполнять и работать в комиссии по поступлению вопросов. Она пытается что-то сделать, но не все же от нее зависит, ее тоже жалко, она маленькая женщина, - сказал Тахир Садридинов.
После журналист уточнила: «Какая разница, женщина это или нет, ведь речь о выполнении обязанностей?», на что Тахир Садридинов сказал «До свидания» и положил трубку.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов за полгода до конца текущего созыва готов занять должность первого заместителя главы облсовета.