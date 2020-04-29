Депутат Николаевского областного совета, член фракции «Наш край» Тахир Садридинов, комментируя работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко, признался, что ему ее жаль.

Об этом он сказал в комментарии НикВести, отвечая на вопрос о том, как взаимодействуют Николаевский областной совет и облгосадминистрация.

Тахир Садридинов считает, что налаживание качественного взаимодействия этих органов власти - это задача главы облсовета, но «не в е от нее зависит».

— Есть глава областного совета, которая коммуницировать в первую очередь. Вы сейчас задаете вопрос первому заму и на него вещаете вопросы головы областного совета. Есть Виктория Москаленко, она должна разговаривать от имени всех депутатов, а наше дело выполнять и работать в комиссии по поступлению вопросов. Она пытается что-то сделать, но не все же от нее зависит, ее тоже жалко, она маленькая женщина, - сказал Тахир Садридинов.

После журналист уточнила: «Какая разница, женщина это или нет, ведь речь о выполнении обязанностей?», на что Тахир Садридинов сказал «До свидания» и положил трубку.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов за полгода до конца текущего созыва готов занять должность первого заместителя главы облсовета.