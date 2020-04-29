Тахир Садридинов

Депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов за полгода до конца текущего созыва готов занять должность первого заместителя главы облсовета.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, завтра, 30 апреля, состоится внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета. На это заседание, по имеющейся информации, планируется вынести вопрос об избрании первого заместителя главы облсовета. Одним из вероятных претендентов на эту должность, по информации НикВести, является представитель фракции «Наш край» Тахир Садридинов.

Комментируя это, Тахир Садридинов заявил, что с ним пока что никто это не обсуждал, однако, если большинством будет принято такое решение, то готов занять должность заместителя главы облсовета и «поднимать область».

– Я даже не знаю, что вам сказать. Пока такого предложения не было. Было когда-то, но не хватило голосов, было около 30 голосов. Это решение всех, если предложат, то… Что там управлять областью заму… Это не проблема. Проблема в том, что эти вопросы надо заранее обсудить. Завтра в 10 утра все будет ясно. Я — командный игрок. Если примут решение, чтобы идти и поднимать, то буду идти и поднимать область. Если это какие-то игры, то я в них не играю. Должны быть условия, понимание, я пустыми делами не занимаюсь, - сказал Тахир Садридинов.

Он назвал шаги, которые необходимо сделать первому заместителю главы облсовета:

— Консолидация всех депутатов «в одно единство»;

— Принятие решения по «правильному курсу» развития Николаевской области;

— Организовать работу облсовета таким образом, чтобы депутаты понимали, за что голосуют.

— Это очень важный момент. Как простого депутата меня это очень интересует, как первого зама головы и тому подобное – я не готов ответить, я отвечу вам, как человек. Надо оставить все свои политические моменты, мы не в политику играем в области. Сесть по-дружески со всеми вместе и поговорить по душам. Вы видели мое выступление на сессии? Я думал, что есть кризис и лучше бы распуститься, но есть коронавирус и надо не убегать, а решать вопросы, потому что пандемия — это очень серьёзная вещь. Мы занимаем сегодня одно из первых мест по темпам распространения, я бы хотел, чтобы сегодня все собрались вокруг этой беды и решили этот вопрос, - сказал Тахир Садридинов.

Он также заявил, что считает, что Николаевская ОГА неудовлетворительно работает в направлении борьбы с эпидемией коронавируса. Что касается работы главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко, которая, по его мнению, должна наладить сотрудничество с облгосадмниистрацией, то Тахир Садридинов признался, что ему ее жалко.

— Есть глава областного совета, которая коммуницировать в первую очередь. Вы сейчас задаете вопрос первому заму и на него вещаете вопросы головы областного совета. Есть Виктория Москаленко, она должна разговаривать от имени всех депутатов, а наше дело выполнять и работать в комиссии по поступлению вопросов. Она пытается что-то сделать, но не все же от нее зависит, ее тоже жалко, она маленькая женщина, - сказал Тахир Садридинов. После журналист уточнила: «Какая разница, женщина это или нет, ведь речь о выполнении обязанностей?», на что Тахир Садридинов сказал «До свидания» и положил трубку.

Напомним, Тахир Садридинова баллотировался в качестве самовыдвиженца в народные депутаты Украины по 127 избирательному округу на внеочередных выборах в 2019 году. По результатам голосования он занял 6 место на округе, набрав 3,51% голосов избирателей. В сентябре 2019 года сообщалось, что Тахир Садридинов заявил, что баллотировался в народные депутаты Украины как самовыдвиженец, так как имел финансовый долг.