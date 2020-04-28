В четверг, 30 апреля, состоится внеочередная сессия Николаевского областного совета, посвященная ситуации с распространением COVID-19 на территории области.

Об этом идет речь в распоряжении главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко от 28 апреля.

На рассмотрение сессии выносится три вопроса:

— о выполнении решений областного совета, направленных на борьбу с COVID-19 на территории Николаевской области;

— об информации ответственных должностных лиц облгосадминистрации и областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни;

— о конкурсном отборе на должности руководителей учреждений здравоохранения Николаевской области.

Напомним, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.