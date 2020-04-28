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В четверг, 30 апреля, состоится внеочередная сессия Николаевского областного совета, посвященная ситуации с распространением COVID-19 на территории области.
Об этом идет речь в распоряжении главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко от 28 апреля.
На рассмотрение сессии выносится три вопроса:
— о выполнении решений областного совета, направленных на борьбу с COVID-19 на территории Николаевской области;
— об информации ответственных должностных лиц облгосадминистрации и областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни;
— о конкурсном отборе на должности руководителей учреждений здравоохранения Николаевской области.
Напомним, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.
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В четверг, 30 апреля, состоится внеочередная сессия Николаевского областного совета, посвященная ситуации с распространением COVID-19 на территории области.
Об этом идет речь в распоряжении главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко от 28 апреля.
На рассмотрение сессии выносится три вопроса:
— о выполнении решений областного совета, направленных на борьбу с COVID-19 на территории Николаевской области;
— об информации ответственных должностных лиц облгосадминистрации и областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни;
— о конкурсном отборе на должности руководителей учреждений здравоохранения Николаевской области.
Напомним, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.