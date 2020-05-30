Сергей Сыпко

Николаевец, директор компании «Agrofusion» Сергей Сыпко занял 83 место в списке богатейших людей Украины по версии журнала Forbes.

Об этом свидетельствует рейтинг журнала Forbes, который публикуется впервые с 2016 года, передают НикВести.

Состояние Сергея Сыпко оценивают в 105 миллионов долларов. Его компании «Agrofusion» удалось сменить рынки сбыта продукции и заработать в Европе в 2018 году 40 миллионов евро.

— Крупнейший украинский производитель помидоров и томатной пасты за последние шесть лет капитально перестроил продажи. Еще в 2013 году 49% урожая принадлежащей «Agrofusion» уходило в Россию. Кремлевские санкции против украинского бизнеса заставили Сыпко искать рынки в европе. Теперь го паст покупает «Heinz», «Nestlé», «Unilever», и «Pepsi Co». Всего на ЕС приходится 49% продаж, это направление принесло в 2018 году 40 миллионов евро выручки, — отмечают в Forbes.

Сергей Сыпко родился в Николаеве в 1957 году. В 1980 году он окончил Николаевский кораблестроительный институт, после чего отправился работать учебным мастером на кафедре судовых двигателей внутреннего сгорания.

В 90-е годы он возглавил МНПП «Силин», а в 1995 году создал ЗАО «Сандора». В 2007 году основным акционером «Сандоры» стала компания «PepsiCo», тогда Сыпко продал 10% акций предприятия примерно за 70 миллионов долларов. Получив деньги, он расширил свои землевладения, засеял их помидорами и построил два завода по их переработке. Так появился холдинг «Agrofusion» — спустя десять лет он вошел в ТОП-5 европейских и ТОП-10 мировых переработчиков томата, контролируя 24% томатной пасты в Украине.

Напомним, генеральный директор, основной владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский с капиталом в 450 миллионов долларов занял 15 место в списке богатейших людей Украины.