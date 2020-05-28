Генеральный директор, основной владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вошел в рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины с капиталом в 450 миллионов долларов.

Об этом свидетельствует рейтинг журнала Forbes, который публикуется впервые с 2016 года.

Тройку лидеров возглавили горно-металлургический магнат Ринат Ахметов ($2,8 млрд), владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук ($1,4 млрд) и бывший Президент Украины Петр Порошенко ($1,3 млрд), который вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия.

Владелец «Черноморского судостроительного завода» в Николаеве, олигарх Вадим Новинский занял 9 место в рейтинге. Его капитал оценили в 810 миллионов долларов.

В частности, владелец «Нибулона» Алексей Вадатурский занял 15 место в рейтинге, его состояние оценили в 450 миллионов долларов.

В Forbes отмечают, что Алексей Вадатурский намерен продолжать активно развивать компанию: до конца 2022 года «Нибулон» организует прямую транспортную цепочку с Египтом, а также откроет новый перевалочный терминал в Днепропетровской области.

В комментарии изданию, он подчеркнул, что гордится тем, что развитие компании происходило его личными стараниями без «договорняков» с местными чиновниками.

– Вадатурский гордится тем, что построил компанию с оборотом порядка $1,5 млрд, не идя на договорняки с чиновниками. В 2019 году «Нибулон» обновил сразу несколько рекордов компании, в частности собрал 367 000 тонн урожая (на 9% больше, чем в 2018-м) и построил 140-метровое судно класса «река – море», крупнейшее в Украине за четверть века, - отмечают в издании.

Напомним, депутаты Николаевского облсовета хотят наградить Генерального директора компании «Нибулон» Алексея Вадатурского за ремонт в областной инфекционной больнице и установить на входе в учреждение табличку с благодарностью.