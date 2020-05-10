Глава компании «Нибулон» Алексей Вадатурский показал, как его команда за 30 дней преобразила Николаевскую областную инфекционную больницу.

Видеоролик с результатами проделанной работы он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, на тот момент когда он пришёл в больницу, там было всего шесть точек доступа к кислороду.

— Нерабочие камеры для дезинфекции. Оборудование для стирки грязного белья 60-х годов выпуска, а медицинская спецодежда вообще стиралась вручную. Носили все это в руках, преодолевая расстояние между помещениями в 200 метров, днем и ночью, в жару и в холод, а сушили во дворе. Пищеблок был «оснащен» двумя плитами 50-х годов, которые когда-то работали на дровах, а десятки лет назад были переоборудованы на газ. Посуду, как правило, персонал приносил из дома. Главный корпус больницы топили котлами, изготовленными в 2006 году, но об энергоэффективности речь не шла, ведь система отопления была полностью забита, а контроль температуры отсутствовал. Доступ на территорию инфекционной больницы тоже был свободен - неконтролируемый с трех сторон «проходной двор». Добавим тот факт, что вся эта огромная территория неосвещенная и поросла многолетними кустарниками. Есть печальный результат: чтобы перенести из одного корпуса в другой грязное белье, нужно идти через всю эту «безопасную» территорию. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от компании наркоманов или стаи собак, персонал собирался и ходил группами, — заявил Алексей Вадатурский.

Причиной такого плохого состояния больницы Алексей Вадатурский назвал низкое финансирование медучреждения из бюджета.

— Дело в том, что при любой власти финансирование этой больницы происходило по остаточному принципу. В качестве примера, за последние 4 года выделено всего 400 тысяч гривен. Но когда пришла беда, эту больницу назначили основной в борьбе с коронавирусом, — подчеркнул он.

Глава «Нибулона» сообщил, что его команде удалось всего за тр недели провести ремонт в помещениях больницы, обустроили новые точки подачи кислорода и проложили более 500 метров кислородной сети.

— В первую очередь мы организовали дополнительное помещение для распределения чистой и грязной зон. Ведь коронавирус - это новые реалии жизни как для обычных людей, так и для врачей. Поэтому разграничение этих зон - важное условие сохранения здоровья врачей и персонала больницы, недопущение распространения инфекции за пределы больницы. Благодаря этому и профессионализму и ответственности медперсонала ни один врач в этой больнице не заболел, а опасная инфекция не перемещалась бесконтрольно за пределы определенных зон, отделений и больницы. Нашли подрядную организацию и проложили более 500 метров кислородной сети и установили 81 дополнительную точку подачи кислорода в палаты. Провели испытания и ввели в эксплуатацию этот объект. Согласно выводам чиновников и специалистов для выполнения этих работ необходимо не менее 5 месяцев. Мы сделали невозможное возможным, выполнив эти работы за 3 недели! Мы выполнили эти работы так быстро и качественно, что теперь я получаю обращения от других больниц Украины с просьбой выполнить эти работы и у них. Таким образом уже сегодня больница имеет 87 точек подачи кислорода. Именно такое количество больных (а не шесть, как месяц назад) теперь можно обеспечить кислородом - это доступ к жизни. Невероятно, но нам это удалось, — сообщил он.

Помимо этого, компания установила и наладила 9 современных аппаратов для искусственной вентиляции легких, в больнице полностью заменили все оборудование пищеблока на современное, приобрели 300 комплектов необходимой посуды, по три комплекта на одного больного, для обеспечения правильной технологии приготовления пищи и дезинфекции посуды.

— В ближайшие дни мы передадим еще 9. Только наша компания обеспечит эту больницу 18 современными аппаратами ИВЛ, и все современные методы лечения здесь будут технически доступны. За этот короткий промежуток времени мы внедрили здесь современную технологию дезинфекции, стирки, сушки, глажки и транспортировки грязного белья после инфекционных больных, демонтировав перед этим все старое оборудование. Мы провели колоссальную работу, чтобы расчистить всю территорию от многолетних кустарников. За это время восстановлено освещение на всей территории и установлено ограждение по всему периметру, отремонтировано асфальтовое покрытие и проложены дополнительные дорожки внутри территории. Чтобы больных можно было перевозить, а не переносить на носилках, мы установили новые пандусы, — отметил Алексей Вадатурский.

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский взял шефство над Николаевским центром лечения инфекционных заболеваний. В течение двух дней в реанимационном отделении были установлены дополнительные точки подачи кислорода, в самом центре подключены дополнительные аппараты ИВЛ, смонтированы конструкции, разделяющие чистые и грязные зоны, для медиков заказали дополнительные средства спецзащиты.