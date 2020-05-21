Депутаты Николаевского облсовета хотят наградить Генерального директора компании «Нибулон» Алексея Вадатурского за ремонт в областной инфекционной больнице и установить на входе в учреждение табличку с благодарностью.

Об этом шла речь на комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, передают НикВести.

Как известно, Гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский взял шефство над Николаевским центром лечения инфекционных заболеваний. В течение двух дней в реанимационном отделении были установлены дополнительные точки подачи кислорода, в самом центре подключены дополнительные аппараты ИВЛ, смонтированы конструкции, разделяющие чистые и грязные зоны, для медиков заказали дополнительные средства спецзащиты.

Глава комиссии по вопросам здравоохранения депутат облсовета Николай Лучный заявил, что необходимо отметить меценатские действия Алексея Вадатурского и поблагодарить его за помощь в борьбе с распространением COVID-19 в Николаевской области.

— Я считаю, что то доброе дело, меценатство, которое сделала Алексей Вадатурский, в плане реконструкции, модернизации и другое областного центра инфекционных болезней, нужно отметить ему. Я предлагаю отметить его как мецената Николаевщины в борьбе с COVID-19. Чтобы облгосадминистрация, облсовет подала президенту Украины, чтобы наградить этого человека, который внёс существенный вклад в данное развитие. И чтобы люди не забыли, а то люди забывают частенько, предлагаю из нержавеющей стали при входе в главный корпус (инфекционки - прим.) табличку от благодарных жителей Николаевщины. Чтобы видели, ничего тут позорного нет, - предложил Николай Лучный.

Алексей Вадатурский

Депутаты предложили подготовить и вынести этот вопрос на рассмотрение сессии Николаевского облсовета, чтобы обратиться к правительству и президенту относительно награждения Алексея Вадатурского.

Напомним, что в начале апреля сообщалось, что в течение двух недель силами компании «Нибулон» и небезразличных предпринимателей в Николаевском центре лечения инфекционных заболеваний проведут модернизацию на сумму почти 17 миллионов гривен.