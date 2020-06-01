Артем Черноморов

В апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Cогласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами и 19 из них — из фракции «Слуга народа». Среди них оказался нардеп по 130 мажоритарному округу в Николаевской области Артем Черноморов.

Об этом свидетельствует анализ деклараций народных депутатов провел Комитет избирателей Украины.

Таким образом, депутаты, которые имеют в собственности денежные активы на сумму более 1 миллиона гривен, получают от государства компенсацию за аренду жилья. Речь идет о наличных средствах, а также средствах, находящихся на банковских счетах. Валютные средства при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

Абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства — члены фракции «Слуга народа». Среди них:

— Александр Трухин - задекларировал 21,7 миллион гривен.

— Артем Кунаев - 9,9 миллионов гривен.

— Степан Чернявский - 9,6 миллионов гривен.

— Павел Якименко - 9,4 миллионов гривен.

— Александр Салийчук - 8,6 миллионов гривен.

— Евгений Петруняк - 7 ммиллионов гривен.

— Алексей Ковалев - 6,9 миллионов гривен.

— Федор Вениславский - 6,8 миллионов гривен.

— Богдан Торохтий - 6,4 миллионов гривен.

— Андрей Костин - 4,8 миллионы гривен.

— Александр Аликсийчук - 4,3 миллионы гривен.

— Геннадий Касай - 4,1 миллиона гривен.

— Александр Горобец - 2,9 миллиона гривен.

— Анна Личман - 2,6 миллиона гривен.

— Артем Черноморов - 2,5 миллиона гривен.

— Максим Зуев - 2 миллиона гривен.

— Эдуард Прощук - 1,9 миллион гривен.

— Дмитрий Налетов - 1,6 миллион гривен.

— Елена Копанчук - 1,2 миллион гривен.

Отметим, что согласно декларации Артема Черноморова, нардеп хранит 264 тысячи гривен и 87 тысяч долларов. В тоже время его супруга согласно декларации имеет 180 тысяч гривен. Помимо этого нардеп за прошлый год получил 700 тысяч гривен от продажи движемого имущества, заработал 160 тысяч 795 гривен. Его жена предприниматель за год заработала 256 тысяч гривен.

С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского («Слуга Народу». В декларации депутата указано 332 тысячи долларов, одолженных третьим лицам. Еще 218 тысяч долларов наличных средств находится в собственности жены.

В общем депутаты-миллионеры, которые получают компенсацию на жилье, совокупно задекларировали денежных активов на 162 миллиона гривен.

В топ-5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Кунаева и Чернявского из «Слуги народа», также Анатолий Урбанский из группы «За будущее» (19,7 миллионов гривен) И Олег Мейдич из «Батькивщины» (9,8 миллионов гривен).

— Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию за аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 миллион гривен (в среднем по 20 тысяч гривен для депутата). При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией Covid-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 миллиона гривен, — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.