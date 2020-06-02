Народный депутат Украины, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подал декларацию о доходах и имуществе за 2019 год.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Нардеп задекларировал 4 земельных участка общей площадью 1186 м2 стоимостью больше 300 тысяч гривен в Киевской области, там же дачный дом площадью 295 м2 стоимостью 983 тысячи гривен, квартиру за 783 тысячи в Киеве, а также отметил еще несколько квартир, земельных участков и нежилых помещений, которыми владеют жена или сын.

Также в декларации указывается авто Mercedes-Benz 2016 года производства за более чем 1 миллион гривен, которое принадлежит жене Виктории Арахамии. Также на жену записаны 100% акций компании Global Bay Venture Limited, зарегистрированной на Сейшельские островах.

За непосредственно работу нардепом Давид Арахамия заработал 157 тысяч гривен, доход от занятия предпринимательской деятельностью составил 4,7 миллиона гривен, он также получил 3,3 миллиона дохода от отчуждения недвижимого имущества и 870 тысяч дохода от отчуждения движимого имущества. 18 тысяч 150 гривен он получил от предоставления имущества в аренду.

Его жена Виктория в 2019 году получила больше 1,2 миллионов гривен от продажи движимого имущества, больше 2,5 тысяч социальной помощи при рождении ребенка, 24 тысячи выплат социально фонда и больше 90 тысяч гривен доходов от предоставления имущества в аренду.

В прошлом году народный депутат одолжил третьим лицам почти 700 тысяч гривен.

Давид Арахамия задекларировал 4 экземпляра наручных часов марок Breguet, Rolex, Breitling и Ulisse Nardin, цену которых не указал. Жена же владеет ювелирными изделиями брендов Cartier, Bvlgari, Chopard, а также наручными часами Rolex и Cartier.

На банковских счетах народного депутата больше 25 тысячи долларов и больше 280 тысяч гривен.

Также указывается, что 8 миллионов гривен наличными находится в совместной собственности с женой. Нардеп имеет наличными 650 тысяч долларов и 100 тысяч евро. В совместной собственности с женой Давид Арахамия указал 250 тысяч долларов и 100 тысяч евро наличных средств.

Напомним, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко подала декларацию за 2019 год, где указала три квартиры и миллион гривен зарплаты.