Виктория Москаленко

Глава Николаевской областного совета Виктория Москаленко подала декларацию о доходах за 2019 год.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации главы облсовета, в ее собственности с 2007 года находится квартира в Николаеве в 95, 8 квадратных метров, и 2019 года владеет еще одной квартирой в Николаеве площадью в 54,1 метров квадратных, стоимостью в 77 тысяч 363 гривен, которую ей подарила сестра Лилия. Помимо этого чиновница со своей сестрой и родителями владеет квартирой в 90,8 метров квадратных в селе Мешково-Погорелово Витовского района Николаевской области.

В собственности Виктории Москаленко находится грузовик МАН 1998 года выпуска, а также полуприцеп фургон Изотерм-Э 1992 года выпуска.

Согласно декларации чиновница за год заработала 992 тысячи 972 гривны. При этом стоит отметить, что за 2018 год Виктория Москаленко заработала 729 тысяч 832 гривны. Также глава облсовета в 2019 году получила от профсоюза Николаевского облсовета 394 гривны.