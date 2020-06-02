Миллиардер Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.

Об этом пишет израильская газета Globes.

По информации издания, сделку с миллиардером Аланом Говардом, который в 2006 году купил два участка в Герцлии-Питуах за 21 миллион долларов, объединил их и построил дом, заключили еще в январе 2020 года.

Вилла расположена в 15 км к северу от Тель-Авива. Дом общей площадью две тысячи кв. метров находится на участке в 0,9 га.

Отмечается, что предприниматель арендовал виллу в начале 2019 года и тогда же подписал опцион на ее приобретение.

Как пишет Globes, это не первый крупный объект недвижимости в Израиле, который приобрел Абрамович, получивший гражданство страны в мае 2018 года.

В 2015 году он за 25 миллионов долларов купил отель-бутик Варсано и прилегающий участок в 1,5 тысячи. кв. метров в историческом районе Неве-Цедек в южной части Тель-Авива, чтобы построить там городскую виллу.

Напомним, ранее компания украинского миллиардера Рината Ахметова купила самую дорогую в мире виллу.