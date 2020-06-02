Средняя заработная плата Александра Трайтли на должности заместителя главы Николаевской облгосадминистрации в 2019 году составила больше 48 тысяч в месяц.

Об этом свидетельствует декларация вице-губернатора, поданная за 2019 год.

Отметим, что Александр Трайтли 6 мая был назначен на должность заместителя главы Николаевской ОГА по вопросам в гуманитарной сфере — до этого он был исполняющим обязанности начальника департамента финансов Николаевской ОГА.

В своей декларации он указал, что до назначения на должность заместителя заработал 151 тысячу 354 гривны в департаменте.

Уже на должности заместителя губернатора Александра Стадника, за 7 месяцев, он заработал 342 тысячи 335 гривен: в среднем 48,8 тысяч в месяц.

Также вице-губернатор указал, что хранит наличкой 7200 долларов, 4000 евро и 4000 тысячи гривен. На банковском счету заместитель главы ОГА хранит 37,8 тысяч гривен.

Александр Трайтли указывает, что с 1 декабря 2019 арендует квартиру в Николаеве площадью 48,5 метров квадратных. Также на данный момент он имеет задолженность в 14 тысяч гривен кредитных средств перед публичным акционерным обществом «Пиреус Банк МКБ».

Напомним, что Глава Николаевской ОГА Александр Стадник задекларировал более ₴3 миллионов, 2 авто и недвижимость в Киеве и Николаеве.