В Украине с завтрашнего дня 3 июня Национальный банк вводит в оборот новую монету номиналом в 10 гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка.

Ввод в оборот монеты номиналом в 10 гривен это часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года.

— Его цель обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс, - сказано в сообщении.

В банке отмечают, что благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

— Такое соотношение является не только удобным для осуществления расчетов и удовлетворяет потребности украинской экономики в наличных деньгах, но и соответствует практике ведущих центральных банков (Канады, Великобритании, Австралии, Дании, Венгрии, Чехии, Японии), - сказано в сообщении.

Новая монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и гурт) новая 10-гривневая монета существенно отличается от х монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Напомним, национальный банк с 1 октября 2019 года начал постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек.