Заместитель Николаевского городского головы по вопросам ЖКХ Юрий Степанец за прошлый год заработал почти 724 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные декларации чиновника, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передают НикВести.

Согласно декларации Юрий Степанец проживает со своим сыном Назаром и гражданской женой Татьяной Кучеренко. Чиновник с апреля 2019 года владеет квартирой в Николаеве площадью в 88,5 метров квадратных, а таке с января 2017 года жилым домом в николаеве площадью в 23,6 метра квадратных. Юрий Степанец с августа 2019 года арендует в Николаеве квартиру, а также пользуется дачей площадью в 50,6 метров квадратных, и земельным участком в 508 метров квадратных, которые принадлежат его бывшей жене Татьяне Степанец.

Вице-мэр также пользуется принадлежащем Татьяне Степанец автомобилем Renault Sandero 2013 года выпуска, и владеет автомобильным прицепом 2014 года выпуска.

За 2019 года Юрий Степанец заработал 723 тысячи 993 гривны. Стоит отметить, что за период 2018 года чиновник смог заработать 515 тысяч 353 гривны.

Помиом этого, в прошлом году виц-мэр получил от профкома Николаевского исполкома приз в размере 695 гривен и материальную помощь в размере 2500 тысяч гривен, а также одноразовую помощь в размере 1295 гривен, как участнику боевых действий.

Бывшая жена чиновника получила в прошлом году 714 тысяч 210 гривен наследства, и 50 тысяч гривен от отчуждения недвижимого имущества. Гражданская жена Татьяна Кучеренко получила за год 96 тысяч 998 гривен заработной платы и 16 тысяч 340 гривен финансовой помощи от государства при рождении ребенка.

Юрий Степанец хранит в банке 501 доллар и наличкой 490 тысяч гривен.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич с супругой хранят наличными 30 тысяч долларов и на счетах в банках еще 5 тысяч евро.