Александр и Катерина Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич с супругой хранят наличными 30 тысяч долларов и на счетах в банках еще 5 тысяч евро.

Об этом свидетельствует его декларация о доходах и имуществе за 2019 год.

Примечательно, что в декларации, поданной за 2018 год, Александр Сенкевич вовсе не указывал никаких сбережений.

Согласно данным декларации за 2019 год, семья Александра Сенкевича владеет двумя земельными участками в Николаеве общей площадью 2 тысячи м2, квартирами в Николаеве площадью 54,5 м2 и 69,9 м2, земельным участком и комплексом сооружений в Новой Каховке Херсонской области площадью 2,6 тысяч м2, а также квартирой там же площадью 66 м2.

Вместе с супругой и детьми Александр Сенкевич арендует дом в Николаеве площадью 271,5 м2 у Анны Хаджиогло. Отметим, что в этом доме мэр Николаева живет с 2018 года, о чем свидетельствуют данные его предыдущей декларации.

Супруга мэра Катерина Сенкевич арендует автомобиль VOLVO XC90 2018 года выпуска, который принадлежит компании «Леда».

Что касается доходов, то в прошлом году мэр Николаева заработал 546 тысяч гривен. В среднем, это 45,5 тысяч гривен в месяц. Его супруга Катерина получила доход в размере 3,5 миллиона гривен от занятия предпринимательской деятельностью, еще 99 тысяч гривен она заработала, работая в компании «Блин Риекшн Украина», конечным бенефициаром которой она является.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата Александра Трайтли на должности заместителя главы Николаевской облгосадминистрации в 2019 году составила больше 48 тысяч в месяц.