На складах Госрезерва в Тернопольской области в ходе проверки обнаружили недостачу зерна на сумму более 800 миллионов гривен.

Для данного количества зерна понадобились бы почти 2700 вагонов, информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

Во время аудиторской проверки на предприятиях не нашли 150 тонн зерна. При этом по документам некоторый товар якобы находится на складах, но аудиторы его не обнаружили.

— На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом — почти 20 тысяч тонн, на третьем — 112 тысяч тонн, — рассказали в МВД.

По факту хищения имущества полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Виновникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого.