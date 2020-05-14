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Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого.
Соответствующее распоряжение № 519-р опубликовано на Правительственном портале.
— Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины" О государственной службе, - говорится в документе.
Другим распоряжением № 522-р Кабмин возложил временно, до назначения в установленном порядке Председателя Государственного агентства резерва Украины, исполнение обязанностей руководителя агентства на заместителя главы Госрезерва Никиту Барабаша.
Напомним, что Совет нацбезопасности Украины призывает Кабинет Министров обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе госрезерва в связи с эпидемией COVID-19.
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Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого.
Соответствующее распоряжение № 519-р опубликовано на Правительственном портале.
— Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины" О государственной службе, - говорится в документе.
Другим распоряжением № 522-р Кабмин возложил временно, до назначения в установленном порядке Председателя Государственного агентства резерва Украины, исполнение обязанностей руководителя агентства на заместителя главы Госрезерва Никиту Барабаша.
Напомним, что Совет нацбезопасности Украины призывает Кабинет Министров обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе госрезерва в связи с эпидемией COVID-19.