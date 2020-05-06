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Совет нацбезопасности Украины призывает Кабинет Министров обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе госрезерва в связи с эпидемией COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что Кабинету Министров Украины необходимо безотлагательно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва.
Данилов обратился к главе правительства Денису Шмыгалю с соответствующей рекомендацией.
— Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, в при необходимости, увеличение перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва, — говорится в сообщении.
Отмечается, что также Данилов обратил внимание Кабмина на этот вопрос во время совещания, посвященного обсуждению продовольственной безопасности государства.
Как сообщалось, карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.
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Совет нацбезопасности Украины призывает Кабинет Министров обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе госрезерва в связи с эпидемией COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что Кабинету Министров Украины необходимо безотлагательно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва.
Данилов обратился к главе правительства Денису Шмыгалю с соответствующей рекомендацией.
— Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, в при необходимости, увеличение перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва, — говорится в сообщении.
Отмечается, что также Данилов обратил внимание Кабмина на этот вопрос во время совещания, посвященного обсуждению продовольственной безопасности государства.
Как сообщалось, карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный