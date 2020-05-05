Карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Украинскму радио»

— Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и дальше со следующими этапами его смягчения, если это позволит сделать ситуация в стране, - отметил премьер.

Он напомнил, что 4 мая Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии и всемирного карантина еще на 2 месяца.

Напомним, что карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.