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Карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Украинскму радио»
— Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и дальше со следующими этапами его смягчения, если это позволит сделать ситуация в стране, - отметил премьер.
Он напомнил, что 4 мая Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии и всемирного карантина еще на 2 месяца.
Напомним, что карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.
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Карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Украинскму радио»
— Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и дальше со следующими этапами его смягчения, если это позволит сделать ситуация в стране, - отметил премьер.
Он напомнил, что 4 мая Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии и всемирного карантина еще на 2 месяца.
Напомним, что карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.