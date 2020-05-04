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Карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
— Карантин будет продлен до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас, - сказал Денис Шмыгаль.
Однако с 11 мая в стране откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки отдельных кафе и ресторанов.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.
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Карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
— Карантин будет продлен до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас, - сказал Денис Шмыгаль.
Однако с 11 мая в стране откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки отдельных кафе и ресторанов.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.