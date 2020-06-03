Крупнейший в мире производитель ювелирных изделий - компания Pandora к 2025 году полностью перейдет на использование переработанного золота и серебра.
Об этом сообщает Лига.
Как отметил гендиректор компании Александр Лачик, золото и серебро можно перерабатывать снова и снова без потери качества.
На данный момент 71% драгоценных металлов для украшений Pandora является переработанным. Полный переход на них сократит выброс углерода в атмосферу на две трети для серебра и более чем на 99% для золота.
— Бизнес должен реагировать на климатический кризис и истощение природных ресурсов, - отметил Александр Лачик.
После объявления о переходе на переработанные металлы акции Pandora на бирже выросли на 5%. Рыночная капитализация компании составляет около 35 млрд датских крон ($5,2 миллиарда).
Бренд Pandora был основан в Копенгагене (Дания) в 1982 году. Популярен своими браслетами со съемными подвесками. У компании свыше 7000 точек продаж в более чем 100 странах мира.
Напомим, что бумажные соломинки для коктейлей, на которые перешли все рестораны сети фастфуда McDonald's в Великобритании и Республике Ирландия осенью 2018 года, не поддаются переработке.
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Крупнейший в мире производитель ювелирных изделий - компания Pandora к 2025 году полностью перейдет на использование переработанного золота и серебра.
Об этом сообщает Лига.
Как отметил гендиректор компании Александр Лачик, золото и серебро можно перерабатывать снова и снова без потери качества.
На данный момент 71% драгоценных металлов для украшений Pandora является переработанным. Полный переход на них сократит выброс углерода в атмосферу на две трети для серебра и более чем на 99% для золота.
— Бизнес должен реагировать на климатический кризис и истощение природных ресурсов, - отметил Александр Лачик.
После объявления о переходе на переработанные металлы акции Pandora на бирже выросли на 5%. Рыночная капитализация компании составляет около 35 млрд датских крон ($5,2 миллиарда).
Бренд Pandora был основан в Копенгагене (Дания) в 1982 году. Популярен своими браслетами со съемными подвесками. У компании свыше 7000 точек продаж в более чем 100 странах мира.
Напомим, что бумажные соломинки для коктейлей, на которые перешли все рестораны сети фастфуда McDonald's в Великобритании и Республике Ирландия осенью 2018 года, не поддаются переработке.