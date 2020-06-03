«Укрзалізниця» вернула почти 130 миллионов гривен за билеты на отмененные из-за введения карантина поезда.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Отмечается, что работа по возврату денег за неиспользованные билеты продолжается. В целом пассажирам вернули деньги за 617 тысяч 300 билетов, из которых 401 тысяча 600 билетов были проданы через интернет и более 215 тысяч 700 билетов - через железнодорожные кассы. В компании ожидают возвращения еще 126 тысяч 700 неиспользованных билетов.

«Укрзалізниця» возвращает пассажирам 100% стоимости проездных документов на все поезда, которые были отменены в связи с введением карантина.

— Если билет был приобретен через интернет, его можно вернуть через личный кабинет онлайн-сервисов. Средства будут перечислены в течение 30 суток на банковскую карту, с которой производилась оплата поездки. Билеты, приобретенные через интернет на поезда, дата отправки которых уже прошла, возвращаются через претенциозные отделы. Для этого пассажиру нужно распечатать билет и обратиться с ним к такому отдела. В частности, они находятся на железнодорожных вокзалах станции Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Одесса-Главная, Харьков-Пассажирский и Лиман. Если билет покупался или был распечатан в кассе, его можно вернуть в любой железнодорожной кассе Украины. Для этого пассажиру нужно иметь оригинал билета и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, загранпаспорт и т.д.), - сообщили в компании.

Напомним, подготовка земельных участков под электрификацию железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка» находится на стадии завершения.