|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|04:59
|Заход солнца:
|20:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:50
|Заход солнца:
|21:02
|Температура завтра:
|+18 C°
«Укрзалізниця» вернула почти 130 миллионов гривен за билеты на отмененные из-за введения карантина поезда.
Об этом сообщают в пресс-службе компании.
Отмечается, что работа по возврату денег за неиспользованные билеты продолжается. В целом пассажирам вернули деньги за 617 тысяч 300 билетов, из которых 401 тысяча 600 билетов были проданы через интернет и более 215 тысяч 700 билетов - через железнодорожные кассы. В компании ожидают возвращения еще 126 тысяч 700 неиспользованных билетов.
«Укрзалізниця» возвращает пассажирам 100% стоимости проездных документов на все поезда, которые были отменены в связи с введением карантина.
— Если билет был приобретен через интернет, его можно вернуть через личный кабинет онлайн-сервисов. Средства будут перечислены в течение 30 суток на банковскую карту, с которой производилась оплата поездки. Билеты, приобретенные через интернет на поезда, дата отправки которых уже прошла, возвращаются через претенциозные отделы. Для этого пассажиру нужно распечатать билет и обратиться с ним к такому отдела. В частности, они находятся на железнодорожных вокзалах станции Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Одесса-Главная, Харьков-Пассажирский и Лиман. Если билет покупался или был распечатан в кассе, его можно вернуть в любой железнодорожной кассе Украины. Для этого пассажиру нужно иметь оригинал билета и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, загранпаспорт и т.д.), - сообщили в компании.
Напомним, подготовка земельных участков под электрификацию железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка» находится на стадии завершения.
|
Преодолеем коронавирус! Поможем людям сообща!Анатолий Дюмин
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
«Укрзалізниця» вернула почти 130 миллионов гривен за билеты на отмененные из-за введения карантина поезда.
Об этом сообщают в пресс-службе компании.
Отмечается, что работа по возврату денег за неиспользованные билеты продолжается. В целом пассажирам вернули деньги за 617 тысяч 300 билетов, из которых 401 тысяча 600 билетов были проданы через интернет и более 215 тысяч 700 билетов - через железнодорожные кассы. В компании ожидают возвращения еще 126 тысяч 700 неиспользованных билетов.
«Укрзалізниця» возвращает пассажирам 100% стоимости проездных документов на все поезда, которые были отменены в связи с введением карантина.
— Если билет был приобретен через интернет, его можно вернуть через личный кабинет онлайн-сервисов. Средства будут перечислены в течение 30 суток на банковскую карту, с которой производилась оплата поездки. Билеты, приобретенные через интернет на поезда, дата отправки которых уже прошла, возвращаются через претенциозные отделы. Для этого пассажиру нужно распечатать билет и обратиться с ним к такому отдела. В частности, они находятся на железнодорожных вокзалах станции Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Одесса-Главная, Харьков-Пассажирский и Лиман. Если билет покупался или был распечатан в кассе, его можно вернуть в любой железнодорожной кассе Украины. Для этого пассажиру нужно иметь оригинал билета и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, загранпаспорт и т.д.), - сообщили в компании.
Напомним, подготовка земельных участков под электрификацию железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка» находится на стадии завершения.