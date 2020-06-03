Полноценное функционирование пассажироперевозок возможно не раньше сентября и только при отсутствии второй волны коронавируса.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики «Укрзалізниці» Антон Саболевский.

«У многих есть неправильное мнение: «Если пассажирские поезда не ездят, то и убытков нет». К сожалению, это не так, потому что люди, которые обслуживают их, все равно остаются работать», — отметил Антон Саболевский.

То есть, по его словам, сейчас железная дорога несет большие убытки от пассажирских перевозок, чем в карантин.

Напомним, «Укрзалізниця» вернула почти 130 миллионов гривен за билеты на отмененные из-за введения карантина поезда.