Крупнейший в мире ритейлер одежды, испанская компания Inditex, представила результаты первого квартала. В первом квартале, завершившемся в конце апреля, выручка компании, среди брендов которой Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, снизилась на 44%, до 3,3 миллиардов евро.

Об этом сообщает Коммерсант.

Также за первый квартал Inditex отчиталась об убытке 409 миллионов евро против прибыли 736 млн евро за тот же период прошлого года.

В течение первого квартала 88% магазинов Inditex по всему миру закрывались на некоторое время из-за карантинных мер, вводимых разными странами. В то же время компания сообщила о росте онлайн-продаж — на 50% за квартал в целом и на 95% в апреле.

Inditex также объявила о планах масштабного закрытия магазинов - она собирается закрыть 1-1,2 тысячи из 7,4 тысячи магазинов, которые есть у компании сейчас, хотя одновременно с этим планирует открыть 450 новых магазинов, так что с учетом этого сокращение составит от 500 до 700 точек.

Особенно много магазинов будет закрыто в Европе и Азии.

Кроме того, Inditex заявила о планах по наращиванию онлайн-продаж: если в прошлом году на онлайн приходилось 14% всех продаж компании, то к 2022 году доля интернет-продаж должна достичь 25%. В ближайшие несколько лет компания вложит 2,7 миллиарда евро в различные технологические решения и продвижение онлайн-торговли.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрываются заведения сети Pizza Celentano. Раньше в столице их было 45, сейчас два, но их вскоре тоже закроют.