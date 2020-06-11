Проект фонтана в сквере «Сердце города»

Директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что в 2020 году планируется завершить только обустройство фонтана в сквере «Манганариевский» (Сердце города), а не всю его реконструкцию.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам чиновника, в этом году в течение двух месяцев планируется завершить установку и запустить фонтан в сквере, а остальные запланированные работы по реконструкцию «Сердца города» могут и не начаться, если не будет выделено достаточное финансирование.

— В этом году планируется сделать фонтан и запустить его. Срок выполнения работ в районе двух месяцев. Тендерная процедура объявлена на 43 миллиона гривен исходя из откорректированного проекта, с учетом двух очередей выполнения работ. В этом году запланировано из бюджета выделить 18 миллионов гривен. Остаток работ на следующий год будет зависеть от финансирования. То есть, мы либо будем делать эту строительную часть, либо не будем, — заявил Сергей Коренев.

Состояние фонтана в мае 2020 года

Чиновник также отметил, что помимо фонтана в сквере планируют поменять освещение, скамейки, установить системы полива и видеонаблюдения, заменить тротуарную плитку. Именно этим Сергей Коренев обосновал общую стоимость работ по проекту в 43,5 миллиона гривен.

— Сумма (выполнения работ , - прим.) не возросла. Мы изначально планировали 18 миллионов на фонтан. Помимо этого в проекте предусмотрена и детская площадка, и автополив, и восстановление частично разрушенных дорожек тротуарных. Достаточно много всего учтено. Есть проектно-сметная документация. Сумма взята не из моих предположений. Все просчитано. Естественно, так как проектант не знает какие-то технологии, он общается со специалистами, фирмами. Вы же помните, что была и ситуация с разграблением подвального помещения. Эти тоже моменты мы обговаривали, о восстановлении оборудования. Это живой рабочий процесс, — отметил он.

Сергей Коренев говорит, что на сегодняшний день Департамент ЖКХ уже имеет 16 миллионов гривен для установки фонтана и надеется, что завтра, 12 июня депутаты на сессии перераспределят бюджет города и утвердят дополнительно 4 миллиона на этот проект. Чиновник отмечает, что эти деньги будут перенаправлены с других объектов департамента, которые были профинансированы в 2019 году, но так и не реализованы.

— У нас в этом году проголосовано выделение 16 миллионов гривен. Исходя из того, что на тот момент (в 2019 году, - прим.) не было откорректированной проектной документации, было нами указаны 16 миллионов. В том проекте (перераспределения бюджета, - прим.), который, я надеюсь, завтра будет рассматриваться на сессии будет решен вопрос с недостачей финансирования. По моему, там 4 миллиона гривен. Это деньги с тех объектов, которые в прошлом году были профинансированы, но не были использованы. Это внутреннее перераспределение, — резюмировал Сергей Коренев.

Отметим, что сегодня, 11 июня чиновники объявили тендер по капитальному ремонту сквера за 43,5 миллиона гривен.

Однако, сегодня же тендерный комитет Департамента ЖКХ принял решение отменить торги из-за того, что в годовом плане закупок была допущена ошибка по коду экономической классификации расходов бюджета, а именно: вместо кода 3142 «Реконструкция и реставрация других объектов» указан код 3132 «Капитальный ремонт других объектов». Из-за этого чиновники фактически лишили себя возможности вносить изменения в годовой план после объявления процедуры закупки.

Стоит отметить, что сегодня же, Департамент ЖКХ объявил новые торги на ту же сумму и с тем же перечнем запланированных работ.

В тендерной документации указано, что подрядчик должен будет до 1 сентября 2021 года должен будет провести ремонтно-строительные и электромонтажные работы, установить фонтан и все сопутствующее оборудование, разобрать и восстановить разрушенное тротуарное покрытие, отремонтировать лавочки и урны, покрытие площадок. Привести в порядок техническое помещение и туалеты, установить новую детскую и баскетбольную площадку, установить новое освещение, установить камеры видеонаблюдения, а также высадить зеленые насаждения.

На работы в 2020 году планируют потратить 18 миллионов 856 тысяч 307 гривен и в 2021 году 24 миллиона 693 тысячи 331 гривну.

Напомним, что в мае 2020 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета отменил тендер по реконструкции сквера Манганариевского (Сердце города) за 18,8 миллионов гривен.

В комментарии корресоненту НикВести директор департамента ЖКХ Сергей Коренев пояснил, что причиной отмены торгов стали недочеты в техническом задании и объемах работ. Он также отметил, что в скоро времени будет проведен новый тендер, с новой документацией и же к концу этого года все работы будут завершены.

Как известно, реконструкция Манганариевского сквера («Сердце города») началась семь лет назад.

Стоит отметить, что на строительство сквера уже было потрачено 17 миллионов гривен. В августе 2018 года Департамент ЖКХ провел обследование сквера за 112 тысяч гривен.

Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что на достройку сквера «Манганариевский» (Сердце города) необходимо еще 19 миллионов гривен.

В марте 2019 года появилось сообщение, что в сквере разрушается туалет, который еще не сдан в эксплуатацию.

В мае 2019 года появилось сообщение, что из насосной станции недостроенного фонтана в сквере украли оборудования на 100 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что экс-народный депутат Украины Артем Ильюк считает, что ответственность за нереализованный проект по реконструкции сквера «Сердце города» лежит на городских чиновниках.

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов, который является одним из авторов проекта «Сердце города», заявил, что конечный проект реконструкции сквера был испорчен на 90%. Архитектор проекта реконструкции сквера «Сердце города» Юлия Анищенкова посетовала на то, что реализовать задуманные идеи удалось не более чем на 30%, а смотреть на разрушенные тротуары в сквере ей больно.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что за 5 лет работы депутаты Николаевского городского совета могли бы профинансировать установку фонтана в парке «Сердце города» из бюджета развития города, чтобы завершить проект.

В конце июля 2018 года николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что к 230-летию города планируется открыть реконструированный «Сквер Манганариевского» и фонтан, который находится в нем.

Год назад Александр Сенкевич заявлял, что фонтан в сквере «Сердце города» может быть установлен уже в 2017 году, если горожане будут «хорошо молиться» об этом.

В июле 2016 года сообщалось, что в мэрии Николаева заявляли о готовности проекта, в соответствии с которым должны быть завершены работы по строительству сетей внешнего освещения парка «Сердце города». Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич также дал поручение рассмотреть возможность завершить строительство фонтана, который в свое время начали возводить в «Сердце города».

Также отметим, что В июле 2016 года сообщалось, что в мэрии Николаева заявляли о готовности проекта, в соответствии с которым должны быть завершены работы по строительству сетей внешнего освещения парка «Сердце города». Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич также дал поручение рассмотреть возможность завершить строительство фонтана, который в свое время начали возводить в «Сердце города».

После в 2017 году Александр Сенкевич заявлял, что фонтан в сквере «Сердце города» может быть установлен уже в 2017 году, если горожане будут «хорошо молиться» об этом.

Уже в 2018 году Александр Сенкевич говорил, что открытие реконструированного «Сквера Манганариевского» планируется к 230-летию города. Однако, этого не произошло.

В июле 2019 года Александр Сенкевич в очередной раз пообещал завершить восстановление сквера в 2020 году.