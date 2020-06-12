Департамент ЖКХ Николаевского горсовета собирается потратить 7,6 миллионов гривен на ремонт разрушенной фурами улицы Индустриальной.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по текущему среднему ремонту дороги на ожидаемую сумму в 7 миллионов 671 тысячу 980 гривен.

За эту сумму подрядчик должен будет отремонтировать 9 тысяч 591 метр дороги по улице Индустриальной от улицы Каботажный спуск до улицы Крылова. В план ремонта входит демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, обустройство нового, ремонт плит водопроводных и канализационных колодцев.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 18 августа 2020 года.

Стоит отметить, что в Николаев грузовики попадают со стороны Киева, Херсона, Одессы по аварийному Варваровскому мосту и с Баштанского направления. Фуры направляются к предприятиям, расположенным в акватории «Николаевского морского порта». В частности, на терминал предприятия «Нибулон», а также терминалы «Bunge», «Ника-Тера» и «Эвери». Из-за отсутствия отстойников фуры для разгрузки ожидают своей очереди на обочинах трасс, в частности на улицах Железнодорожной, Космонавтов, Новозаводской, Индустриальной и Турбинной.

Напомним, в Николаеве в 2020 году собираются за 19 миллионов гривен отремонтировать в бетоне часть дороги по улице Новозаводской, которая разрушена из-за движения большегрузного транспорта при доставке товара в порты.