Цены на нефть в пятницу снижаются из-за роста числа заболеваний коронавирусом в США.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передаёт Укринформ.

Стоимость барреля августовской нефти Brent составила $37,70 (-2,20%). Баррель июльской нефти WTI торгуется по $35,42 (-2,53%).

Положительный импульс, приданный рынку продлением максимального уровня сокращения поставок нефти в рамках сделки ОПЕК+, на этой неделе иссяк. Рынок столкнулся с тем, что пандемия коронавируса еще далека от завершения — в одних только Соединенных Штатах было зарегистрировано 2 млн случаев инфицирования COVID-19.

Эталонные сорта нефти движутся к первому снижению за последние семь недель: цены на Brent и WTI упали примерно на 10%.

— Цены на нефть резко восстановились ... чему способствовали позитивные сюрпризы в данных по спросу и последовательность ОПЕК. Но мы ожидаем, что темпы восстановления цен замедлятся вместе с перебалансировкой рынка, - говорится в аналитической записке банка Barclays.

Напомним, что в США 11 июня резко упали все ключевые фондовые индексы, которые еще пару дней назад ставили рекорды и выходили на положительный уровень за год.