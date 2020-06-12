Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор потребовал чиновников мэрии отчитаться, сколько за каденцию нынешнего депутатского корпуса было потрачено на строительство объектов в Николаеве.

Об этом шла речь во время комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, передаёт корреспондент НикВести.

Он добавил, что также необходимо предоставить информацию, за какую сумму были проведены работы на метре квадратном различных объектов, чтобы люди могли сравнить стоимости.

— Давайте мы что сделаем. Мы же передаём свою каденцию следующим, то давайте по-честному. Я прошу записать в протокол, чтобы все объекты, которые были за нашу каденцию сделаны, было подсчитано стоимость метра квадратного. И публично в пространстве Николаева мы видели, что такой-то объект мы построили со средней стоимостью квадратного метра 2 тысячи долларов, 3 тысячи долларов, 5 тысяч. Пусть люди посмотрят, во что оно нам обошлось. А люди прекрасно знают, сколько оно стоит, - отметил Сергей Кантор.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор потребовал от чиновников мэрии отчитаться о необходимости выделения денег на фонтан в детском городке «Сказка», так как сомневается в хорошем состоянии самого корабля.