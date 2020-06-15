Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 19 миллионов гривен на разработку проектной документации по реконструкции 16 км дороги М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Служба автодорог 12 июня объявила торги на разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке км 142+800 - км 158+500 (15,7 км) с ожидаемой стоимостью 19 миллионов 297 тысяч 676 гривен.

Аукцион в торгах начнётся 8 июля, срок выполнения работ — до 30 ноября 2022 года.

Подрядчик должен будет провести инженерно-геологические, топографо-геодезические и технико-экономические работы. Также необходимо предусмотреть устройство транспортной развязки на разных уровнях на пересечении с дорогой Н-24, Н-14, на поворотах, предусмотреть устройство шумозащитных экранов, местных проездов, съездов и наружного электроосвещения на участке трассы по селу Мишково-Погорелово, разработать варианты конструкции дорожного покрытия, транспортных развязок, искусственных сооружений и выполнить ряд других работ.

Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собиралась потратить больше 25 миллионов гривен на разработки проектов ремонта одесской трассы М-14.