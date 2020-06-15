Количество безработных в Украине выросло на 154,97 тысяч человек в период с 12 марта по 15 июня текущего года.

Об этом сообщает Новое время.

По данным Госстата, за минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тысяч. неделей ранее. Как демонстрирует статистика Госслужбы занятости, количество получателей помощи по безработице выросло за минувшую неделю на 15 тысяч человек — до 430,4 тысяч человек.

В Госстате уточнили, что по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тысяч — от ФОПов без наемных работников.

Положительное решение о назначении таких выплат было принято по 14 тысяч заявок — выплаты получат более чем 125 тысяч сотрудников.