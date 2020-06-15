Количество безработных в Украине выросло на 154,97 тысяч человек в период с 12 марта по 15 июня текущего года.
Об этом сообщает Новое время.
По данным Госстата, за минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тысяч. неделей ранее. Как демонстрирует статистика Госслужбы занятости, количество получателей помощи по безработице выросло за минувшую неделю на 15 тысяч человек — до 430,4 тысяч человек.
В Госстате уточнили, что по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тысяч — от ФОПов без наемных работников.
Положительное решение о назначении таких выплат было принято по 14 тысяч заявок — выплаты получат более чем 125 тысяч сотрудников.
— Направлено на выплату помощи по частичной безработице 415,1 миллионов гривен, — отметила пресс-служба ведомства.
Напомним, что в США резко упали все ключевые фондовые индексы, которые еще пару дней назад ставили рекорды и выходили на положительный уровень за год.
Количество безработных в Украине выросло на 154,97 тысяч человек в период с 12 марта по 15 июня текущего года.
Об этом сообщает Новое время.
По данным Госстата, за минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тысяч. неделей ранее. Как демонстрирует статистика Госслужбы занятости, количество получателей помощи по безработице выросло за минувшую неделю на 15 тысяч человек — до 430,4 тысяч человек.
В Госстате уточнили, что по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тысяч — от ФОПов без наемных работников.
Положительное решение о назначении таких выплат было принято по 14 тысяч заявок — выплаты получат более чем 125 тысяч сотрудников.
— Направлено на выплату помощи по частичной безработице 415,1 миллионов гривен, — отметила пресс-служба ведомства.
Напомним, что в США резко упали все ключевые фондовые индексы, которые еще пару дней назад ставили рекорды и выходили на положительный уровень за год.