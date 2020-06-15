Международный банк реконструкции и развития выделит Украине $200 миллионов на «ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство».

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Украина начала реализацию программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство», которая предусматривает выделение Международным банком реконструкции и развития займа в размере $200 миллионов. Соответствующая программа была утверждена 27 августа 2019 года.

Как отметили в Минфине, реализация программы позволит Украине «смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины».

В рамках программы предусмотрено:

— создание Государственного аграрного реестра, доступ к которому будет открыт для широкой общественности;

— проведение инвентаризации земель государственной собственности и внесение сведений о них в Государственный земельный кадастр;

— разработка методологии создания планов землепользования для объединенных территориальных общин;

— проведение спутникового картографирования территории Украины;

— создание автоматизированной системы оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре;

— повышение осведомленности владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;

— усиление системы государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований Европейского Союза и мировых практик;

— разработка и введение в эксплуатацию интерактивной информационный системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

Напомним, накануне исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу поддержки Украины на $5 миллиардов.