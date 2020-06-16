Рост экономики Украины ожидается во второй половине 2020 года. При этом в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире «Свободы слова» на ICTV, пишет РБК-Украина.

— Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет - 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики, — сказал Денис Шмыгаль.

Премьер рассказал, что на время карантина закрывались 6 основных отраслей — потребления.

— Это отрасли потребления, по которым в дальнейшем идет соответствующее производство. Кроме этого, мировой кризис, повлекший снижение спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности. Соответственно, там также произошло незначительное проседание от 4% до 6%, — отметил премьер.

По его словам, правительство разработало и подало программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса, которая предусматривает в первую очередь поддержку малого и среднего бизнеса.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.