Украинское правительство планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) до 2023 года. Также Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире «Свободы слова» на ICTV, пишет РБК-Украина.

— Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году — уже в 2022-м сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов, — заявил Сергей Марченко.

Министр подчеркнул, что Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса.

— Да, действительно Moody's (международное рейтинговое агентство, — ред.) действительно повысило нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать, — отметил Сергей Марченко.

Напомним, ранее совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18-месяцев.