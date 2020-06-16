Министерство финансов разработало механизм возврата денег за пробное внешнее независимое оценивание, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что за участие в пробном ЗНО каждый участник уплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих денег были направлены на печать тетрадей для тестирования, правительство решило их вернуть.

В целом это около 52 миллионов гривен. Их перечислят на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины.

Абитуриентам нужно будет обратиться в региональное отделение УЦОЯОУ с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить деньги.

17 июня этот механизм должны одобрить на заседании правительства, говорят в Минфине.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сессия Внешнего независимого оценивания прошла в установленные сроки. Однако не исключено, что она может быть перенесена на август или состоятся в режиме онлайн.