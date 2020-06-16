Во второй половине 2020 правительство рассчитывает на рост экономики Украины. Однако в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

— Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет — 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики, — сказал он.

По словам премьера, программа стимулирования экономики в первую очередь предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса.

Напомним, согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда по развитию украинской экономики, в 2020 году ожидается падение валового внутреннего продукта Украины на 8,2%. Ранее МВФ прогнозировал падение на уровне 7,7%.