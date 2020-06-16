Начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что для обеспечения весового контроля большегрузов, въезжающих в Николаев, необходимо установить 4 площадки габаритно-весового контроля.
Об этом шла речь сегодня, 16 июня, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент НикВести.
Он добавил, что площадки контроля должны быть расположены на 4 основных въездах в Николаев, что перекроет движение транзитного транспорта с перевесом по городу.
— По моей практике, в Николаеве транзит идёт и порты находятся в городе. Я сделал проект, что давайте не будем размещать весовые комплексы там и там, вот есть 4 основных въезда в город. Вот если мы там поставим площади (для весового контроля - прим), мы перекроем и транзит со стороны Одессы на Херсон, что со стороны Херсона и Киева на Одессу, что и въезды в порты. К сожалению, меня никто полгода не слышит. Легче кого-то обвинять. Как через 2 недели начать работать я не знаю. Температурные режим не соблюдается, - подытожил Александр Гринюк.
Он также отметил, что 21 июля будет масштабная отработка с сотрудниками других областей ситуации с соблюдением весового контроля на Николаевщине.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.
Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.
Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что для обеспечения весового контроля большегрузов, въезжающих в Николаев, необходимо установить 4 площадки габаритно-весового контроля.
Об этом шла речь сегодня, 16 июня, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент НикВести.
Он добавил, что площадки контроля должны быть расположены на 4 основных въездах в Николаев, что перекроет движение транзитного транспорта с перевесом по городу.
— По моей практике, в Николаеве транзит идёт и порты находятся в городе. Я сделал проект, что давайте не будем размещать весовые комплексы там и там, вот есть 4 основных въезда в город. Вот если мы там поставим площади (для весового контроля - прим), мы перекроем и транзит со стороны Одессы на Херсон, что со стороны Херсона и Киева на Одессу, что и въезды в порты. К сожалению, меня никто полгода не слышит. Легче кого-то обвинять. Как через 2 недели начать работать я не знаю. Температурные режим не соблюдается, - подытожил Александр Гринюк.
Он также отметил, что 21 июля будет масштабная отработка с сотрудниками других областей ситуации с соблюдением весового контроля на Николаевщине.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.
Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.
Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.