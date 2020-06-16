Начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что для обеспечения весового контроля большегрузов, въезжающих в Николаев, необходимо установить 4 площадки габаритно-весового контроля.

Об этом шла речь сегодня, 16 июня, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент НикВести.

Он добавил, что площадки контроля должны быть расположены на 4 основных въездах в Николаев, что перекроет движение транзитного транспорта с перевесом по городу.

— По моей практике, в Николаеве транзит идёт и порты находятся в городе. Я сделал проект, что давайте не будем размещать весовые комплексы там и там, вот есть 4 основных въезда в город. Вот если мы там поставим площади (для весового контроля - прим), мы перекроем и транзит со стороны Одессы на Херсон, что со стороны Херсона и Киева на Одессу, что и въезды в порты. К сожалению, меня никто полгода не слышит. Легче кого-то обвинять. Как через 2 недели начать работать я не знаю. Температурные режим не соблюдается, - подытожил Александр Гринюк.

Он также отметил, что 21 июля будет масштабная отработка с сотрудниками других областей ситуации с соблюдением весового контроля на Николаевщине.