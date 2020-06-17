Федор Барна

Директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна уверен, что Верховный суд Украины откажет строительной компании «Жилпромстрой-8» в просьбе взыскать 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Федора Барны, он доверяет коллегии судей, которые в отличии от суда первой инстанции интересуются сутью рассматриваемого дела.

– У нас 18 июня будет уже третье заседание. Было одно заседание, второе перенесли из-за того, что представители Стерпула не смогли доехать. Я на то заседание привез представителей областного совета, ОГА, был наш юрист. Ну я вам так скажу, я уверен на 100% в нашей победе. Я уже говорил, что суд первой инстанции вынес неправовое решение, я говорил, что этим должно заниматься ДБР. Стерпул ссылается на экспертизы, которые непонятно как и кем были сделаны. У нас нет причин не доверять этой коллегии судей, они молодцы, интересуются, задают вопросы. Так что все будет хорошо, я уверен в нашей победе, – заявил Федор Барна.

Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

4 апреля 2019 года Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, а также еще 605 тысяч гривен судебного сбора.

11 июня 2019 года Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

20 февраля 2020 года Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.