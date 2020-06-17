Кабмин снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» и расширил доступ предпринимателей к этой программе.

Такое решение было принято на заседании правительства 17 июня, передаёт Европейская правда.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, предусмотрены изменения по смягчению требований к обязательной прибыльности действующего бизнеса, а также — снятие ограничений по направлениям использования этих средств.

В рамках госпрограммы предприниматели могут получить кредиты на развито бизнеса сроком до 5 лет размером до 3 миллионов гривен.

Государство при этом компенсирует бизнеса часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых.

Напомним, что в Украине по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука введена государственная кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9%».