Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги шести украинских банков вслед за повышением суверенного рейтинга Украины.

Об этом пишет Лига.Новости, ссылаясь на сообщение Moody’s, опубликованное 17 июня.

Речь идет о госбанках: «ПриватБанке», «Ощадбанке», «Укрэксимбанке», а также «Райффайзен Банке Аваль», «Сбербанке» и банке «Пивденный». Рейтинги долгосрочных депозитов в иностранной валюте банков повышены до «Саа1» с «Саа2», прогноз рейтингов изменен на «стабильный» с «позитивного».

Напомним, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило городу Николаеву долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B» с прогнозом «Стабильный».