Департамент ЖКХ Николаевского горсовета собирается потратить на демонтаж и замену чугунного ограждения бульварной части проспекта Центрального более 651 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги с ожидаемой стоимостью работ в 651 тысячу 72 гривны. Предполагается, что за указанную сумму до 20 сентября 2020 года осуществит демонтаж старых секций ограждения и столбиков, демонтаж старого фундамента под ними, сборку новых секций и их монтаж, окраску нового ограждения и ряд других видов работ.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 6 июля.

Отметим, что нынешнее чугунное ограждение на бульварной части проспекта Центрального было изготовлено на Николаевском судостроительном заводе (ранее завод имени 61-го Коммунара, - прим.) и подарены городу в конце 80-х годов.

Однако, со временем горожане стали выламывать отдельные секции ограждения и сдавать их в пункты приема вторсырья. Именно по этой причине в мае 2017 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета ссылаясь на неприглядный вид металлической ограды, предложили заменить конструкцию на живую изгородь из кустов.