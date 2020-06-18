Вознесенская местная прокуратура объявила о подозрении в противоправном завладении имуществом предприятий двум жителям Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По версии следствия, в 2018-2019 годах подозреваемые внесли заведомо ложные сведения в учредительные документы, протоколы собраний учредителей и незаконно их зарегистрировали с помощью «личных ключей электронно-цифровой подписи государственных регистраторов с признаками фиктивности».

Отмечается, что ложные данные внесли в Единый государственный реестр юридических лиц и подозреваемые незаконно завладели корпоративными правами и имуществом 4 компаний по добыче песка и производству спирта, расположенных в Вознесенском районе и в Киеве.

В результате незаконных действий владельцам корпоративных прав и субъектам хозяйствования нанесен материальный ущерб на общую сумму более 33,7 миллиона гривен. В суд направили ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым.

Напомним, в Николаеве адвоката подозревают в мошенничестве — он завладел квартирами умерших стоимостью 600 тысяч.