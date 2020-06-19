Печерский районный суд Киева вновь установил ограничение в размере 50,3% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа.

Об этом сообщается в объявлении Ferrexpo plc на бирже, пишет Интерфакс-Украина.

— Ferrexpo был проинформирован о том, что районный суд Киева наложил новое ограничение на 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM. Ferrexpo AG скоро подаст апелляцию в суд, - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что новое судебное постановление аналогично предыдущему, объявленному группе 31 января 2020 года, которое впоследствии было отменено Апелляционным судом Киева 2 июня 2020 года.

— Совет (директоров, - прим.) Ferrexpo считает, что вторая апелляция должна быть успешной, учитывая, что решение не имеет надлежащего или разумного обоснования в соответствии с законодательством Украины. Группа считает, что это ограничение связано с текущими в Украине вопросами, касающимися Константина Жеваго и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года, - сказано в информации компании.

Также сообщается, что деятельность Ferrexpo остается неизменной, так как замораживание акций не влияет на владение акциями, но запрещает их передачу. Кроме того, Ferrexpo AG не намерена и никогда не собиралась передавать свою долю участия в ПГОКе, резюмируется в объявлении на бирже.

Напомним, что коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК «Нафтогаз Украины» обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 миллионов долларов из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда.