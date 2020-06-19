Директор пресофиса Международного валютного фонда Джерри Райс предполагает, что решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в рамках новой кредитной программы может быть принято уже в сентябре 2020 года.

Об этом сообщает Громадське.

— Эта программа только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый пересмотр (программы для принятия решения по второму траншу - прим.). Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь, — сообщил руководитель пресофису МВФ.

Напомним, накануне Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 миллиардов долларов. Из них первые 2,1 миллиарда долларов должны поступить в этом месяце — в июне. Деньги пойдут на поддержку экономики и помощь людям.