Глава политической партии «Голос», народный депутат Кира Рудик пожаловалась на низкую заработную плату в 35 000 гривен и анонсировала пути ее повышения.

Об этом она заявила в программе «Перекрестный допрос» на 24 канале.

— 35 тысяч гривен не хватает, конечно. Я пришла в политику с «подушкой» (финансовой - прим.), Такой, достаточной. И сейчас я ею использую, — сказала депутат.

По ее словам, нет никаких доплат для ее коллег по фракции, у тех, у кого «нет такой подушки». Рудик назвала это «большой проблемой».

— Мы понимаем, что, наверное, после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать. Или инициировать вопрос (повышение зарплат - прим.), Или попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроиться на преподавательскую деятельность, то есть получать доплату, — заявила лидер политсилы.

В таком случае, уточнила она, из этих людей снимут определенную часть их фракционной работы, чтобы они «могли зарабатывать себе на жизнь».

Напомним, 11 марта в 2020 вместо Святослава Вакарчука главой партии «Голос» стала IT-предпринимательница Кира Рудык.