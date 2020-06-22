Управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить 1,8 миллион гривен на завершение реконструкции спортивной площадки школы №53, спустя 2 года с начала работ.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер на завершение работ на спортплощадке на сумму в 1 миллион 833 тысячи 986 гривен.

Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 20 декабря 2020 года выкорчевать пни, обустроить водоотводы, обустроить ступеньки, обустроить ограждение и выполнить ряд других видов работ.

Участие в торгах приняли участие 4 компании: «Юл-Строй», «Олкрис», «КМ Спорт», и «Манах Никстрой». В итоге победу одержало предприятие «Юл-Строй», которую запросило 1 миллион 600 тысяч гривен за выполнение работ. На данный момент чиновники ознакамливаются с документации победителя и возможно заключат с ним договор.

Напомним, ранее суд обязал подрядную организацию «Ника-Дорбуд» вернуть аванс, который она получила за ремонт баскетбольной площадки гимназии №4 и спортплощадки школы №53 в Николаеве, а работы по объектам не выполнила.

Коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Капитальное строительство Николаева» заплатило аванс фирме «Ника-Дорбуд» за ремонт баскетбольной площадки в гимназии №4, а также за ремонтные работы по реконструкции спортплощадки в школе № 53, однако данные объекты до сих пор не введены в эксплуатацию. Позже в прокуратуре сообщили, что подозревают руководителя подрядной организации в растрате бюджетных средств.

Также напомним, что с объектов «Реконструкция баскетбольной площадки гимназии №4» и «Реконструкция спортплощадки школы №53» сняли 1,2 миллиона гривен и направили их на ремонт крыши в спортивном зале школы №40 в Николаеве.

Также напомним, что в июне 2020 года депутат Дмитрий Сичко заявил, что реконструкция спортивной площадки школы №53 не завершена из-за того, что под ней обнаружили подземную полость. Подрядчик ООО «Ника-Дорстрой» обещает устранить ее и закончить работы к сентябрю текущего года.