Шведская компания IKEA, которая специализируется на продаже мебели и товаров для дома, до сих пор не может удовлетворить спрос на свои товары в Украине после запуска онлайн-магазина.
Об этом сообщается на странице онлайн-магазина IKEA.
В IKEA говорят, что в украинском интернет-магазине невероятно высокий спрос. Ритейлер до сих пор временно ограничивает свои услуги, чтобы быть уверенным в том, что сможет справиться со всеми заказами.
— Мы знаем, что вы давно ждали запуска IKEA в Украине. Интерес к нашим продуктам значительно превзошел наши самые оптимистичные ожидания. Пока мы не можем в полном объеме удовлетворить этот невероятно высокий спрос. Именно поэтому мы решили временно ограничить наши услуги, чтобы быть уверенными в том, что мы можем позаботиться о всех заказах. Мы искренне извиняемся за неудобства и упорно работаем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную деятельность. Обязательно сообщим вам о любых новостях, — говорится в сообщении.
Напомним, 14 мая компания IKEA запустила официальный интернет-магазин в Украине.
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Шведская компания IKEA, которая специализируется на продаже мебели и товаров для дома, до сих пор не может удовлетворить спрос на свои товары в Украине после запуска онлайн-магазина.
Об этом сообщается на странице онлайн-магазина IKEA.
В IKEA говорят, что в украинском интернет-магазине невероятно высокий спрос. Ритейлер до сих пор временно ограничивает свои услуги, чтобы быть уверенным в том, что сможет справиться со всеми заказами.
— Мы знаем, что вы давно ждали запуска IKEA в Украине. Интерес к нашим продуктам значительно превзошел наши самые оптимистичные ожидания. Пока мы не можем в полном объеме удовлетворить этот невероятно высокий спрос. Именно поэтому мы решили временно ограничить наши услуги, чтобы быть уверенными в том, что мы можем позаботиться о всех заказах. Мы искренне извиняемся за неудобства и упорно работаем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную деятельность. Обязательно сообщим вам о любых новостях, — говорится в сообщении.
Напомним, 14 мая компания IKEA запустила официальный интернет-магазин в Украине.