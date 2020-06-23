Территориальное управление государственной судебной администрации Украины в Николаевской области закупило почтовых марок 1,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса управление заключила договор на покупку почтовых марок с Николаевской дирекцией АО «Укрпочта» за 1 миллион 728 тысяч гривну.

Почтовые марки «F» стоимостью 17 гривен — 6 тысяч 700 штук, «V» стоимостью 9 гривен — 50 тысяч штук, «M» стоимостью 29 тысяч 600 гривны — 103 штук, «D» стоимостью 8 гривен — 12 тысяч 500 штук, «Т» стоимостью 3 гривны — 50 тысяч 400 штук, почтовые марки «X» стоимостью 20 гривен — 5 тысяч 700 штук, почтовые марки «L» стоимостью 11 гривен — 36 тысяч 300 штук.

Отмечается, что сокращенная переговорная процедура была применена из-за отсутствия конкуренции (в том числе по техническим причинам) на соответствующем рынке, вследствие чего договор о закупке может быть заключен только с одним поставщиком, при отсутствии альтернативы.

Напомним, общество с ограниченной ответственностью «Николаевская электроснабжающая компания» потратит больше 700 тысяч гривен на покупку почтовых марок.