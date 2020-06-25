Цены на нефть резко упали под давлением рекордных запасов в США и опасений по поводу второй волны коронавирусной пандемии.

Об этом сообщает Лига.

Стоимость барреля августовской нефти Brent вечером 24 июня падала обвалилась на 3,6% и к 18:00 составляла $41,1. Цена барреля августовской нефти WTI упала на 3,42% - до $38,9.

Сегодня к 8:35 по Киеву Brent торговалась по $40,1 (-0,47%), WTI – по $37,88 (-0,37%).

Растущее число заболеваний коронавирусом в США, Китае, Латинской Америке и Индии вызывает у инвесторов нервозность.

— Все это важные центры спроса на нефть. Вторая волна инфекций и блокировок сорвет восстановление мировой экономики, а вместе с этим спрос и цены на нефть, - отметил Стивен Бреннок из брокерской фирмы PVM.

По словам аналитиков, нефтехранилища по всему миру почти заполнены, и если вторая волна пандемии ударит по спросу, негде будет хранить неиспользованную нефть.

Дополнительное давление на цены оказало большее, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти в США по итогам прошлой недели - 1,7 миллионов баррелей против прогнозного роста на 300 000 баррелей. В то же время запасы бензина и дистиллятов в США сократились, следовательно, потребление топлива растет по мере ослабления режима блокировки.

Напомним, что в июне АО «Укртранснафта» впервые транспортировала «легкую техасскую» нефть WTI.